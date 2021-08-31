У вівторок, 31 серпня, в ряді областей України очікуються дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують дощову погоду в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях.

На Лівобережжі місцями очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Температура у західних областях вдень коливатиметься в межах 17-22°.

На решті території України 31 серпня стовпчики термометрів удень піднімуться до 21-27°, на південному сході – до 29-32°.

На Київщині та в Києві вдень без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме 21-23°.