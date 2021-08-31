Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, синоптики прогнозують дощову погоду в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях.
На Лівобережжі місцями очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Температура у західних областях вдень коливатиметься в межах 17-22°.
На решті території України 31 серпня стовпчики термометрів удень піднімуться до 21-27°, на південному сході – до 29-32°.
На Київщині та в Києві вдень без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме 21-23°.
- За прогнозами синоптиків, у вересні погода в Україні очікується класичною, температура повітря прогнозується не вище звичайної.
- У червні у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.