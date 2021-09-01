У середу, 1 вересня, в західних, північних та центральних регіонах України очікуються дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“Осінь точно за календарем! У перший її день відбуватиметься зміна синоптичних процесів, вітер стане переважати з північного заходу, і саме звідти до нас рухається холодна повітряна маса”, – йдеться у повідомленні.

Першими похолодання відчують західні області України. Там сьогодні прогнозують дощі та грози. На Закарпатті та в Карпатах протягом доби – значні дощі (I рівень небезпечності).

А в другій половині дня синоптики прогнозують дощі також у північних і центральних областях.

На решті території України буде сонячно.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вдень складе 23-27 °С, а на крайньому сході до 28 °С.

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до 16-19 °С, у центральних областях – до 22-25 °С, у північних областях – до 21-25 °С.

У Києві та Київській області очікуються дощі. Стовпчики термометрів піднімуться до 21-25 °С.