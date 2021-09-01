Про це повідомляє Укргідрометцентр.
“Осінь точно за календарем! У перший її день відбуватиметься зміна синоптичних процесів, вітер стане переважати з північного заходу, і саме звідти до нас рухається холодна повітряна маса”, – йдеться у повідомленні.
Першими похолодання відчують західні області України. Там сьогодні прогнозують дощі та грози. На Закарпатті та в Карпатах протягом доби – значні дощі (I рівень небезпечності).
А в другій половині дня синоптики прогнозують дощі також у північних і центральних областях.
На решті території України буде сонячно.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура на півдні та сході країни вдень складе 23-27 °С, а на крайньому сході до 28 °С.
У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до 16-19 °С, у центральних областях – до 22-25 °С, у північних областях – до 21-25 °С.
У Києві та Київській області очікуються дощі. Стовпчики термометрів піднімуться до 21-25 °С.
- За прогнозами синоптиків, у вересні погода в Україні очікується класичною, температура повітря прогнозується не вище звичайної.
- У червні у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.