У середу, 1 вересня, в західних, північних та центральних регіонах України очікуються дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“Осінь точно за календарем! В перший її день відбуватиметься зміна синоптичних процесів, вітер стане переважати з північного заходу, і саме звідти до нас рухається холодна повітряна маса”, – зазначається в повідомленні.

Першими похолодання відчують західні області України. Там сьогодні очікуються дощі та грози. На Закарпатті та в Карпатах протягом доби – значні дощі (I рівень небезпечності).

А в другій половині дня синоптики прогнозують дощі також у північних та центральних областях.

На решті території України буде сонячно.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вдень складе 23-27°, а на крайньому сході до 28°.

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до 16-19°, у центральних областях – до 22-25°, у північних областях – до 21-25°.

У Києві та Київській області очікуються дощі. Стовпчики термометрів піднімуться до 21-25°.