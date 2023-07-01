Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень у західних та східних областях місцями помірні короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів. На півдні повітря прогріється до +31 градуса, а у Карпатах +16…+21 градус.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці +25…+27 градусів.
- За інформацією синоптиків, цьогоріч у липні середня місячна температура повітря в Україні буде вищою за норму на 1-2 градуси.