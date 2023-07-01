За даними синоптиків у суботу, 1 липня, в окремих регіонах дощитиме.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у західних та східних областях місцями помірні короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів. На півдні повітря прогріється до +31 градуса, а у Карпатах +16…+21 градус.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці +25…+27 градусів.