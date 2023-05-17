Місцями короткочасні дощі та до +26 градусів: прогноз погоди на 17 травня

За даними синоптиків у середу, 17 травня, у деяких областях - дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході хмарно з проясненням, короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південний, південно-східний 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +21 до +26 градусів. На Закарпатті та місцями на Прикарпатті +18…+23 градусів, а в Карпатах від +15 до +20 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько +25 градусів.