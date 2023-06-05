За даними синоптиків, у понеділок, 5 червня, подекуди очікуються короткочасні опади у вигляді дощу з грозою.

Джерело: Укргідрометцентр.

На всій території України прогнозується мінлива хмарність. На Закарпатті та в Карпатах вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. У решті областях мала ймовірність опадів.

Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 6-11°, на узбережжі морів – до 15°; вдень – 20-25°, на Закарпатті – до 27°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер прогнозується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 6-11°, вдень – 20-25°. У столиці вночі буде близько 10°, вдень – 21-23°.