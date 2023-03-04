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Місцями невеликі опади та пориви вітру: прогноз погоди на 4 березня

За даними синоптиків у суботу, 4 березня, частину України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також у більшості регіонів - пориви вітру до 20 м/с.

Субота, 4 березня 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у більшості областей – хмарно з проясненням. Незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються лише на півночі.

Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+8 градусів, а на півдні – від +6 до +111 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, Вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Вдень у столиці +4…+6 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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