Місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 4 травня

За даними синоптиків у четвер, 4 травня, в Україні мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, півночі, а також в Одеській області – місцями невеликий короткочасний дощ. У решті областей без опадів.

Вітер південний, південно-західний, у західних областях північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря на півночі та заході (окрім Закарпатської області) коливатиметься від +12 до +17 градусів. Найтепліше на сході – до +23 градусів. У решіт областей – +15…+20 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +15…+17 градусів.