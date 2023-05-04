російсько-українська війна
07:38 Місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 4 травня
01:03 Зеленський вирушив до Нідерландів, планує виступити у Гаазі – ЗМІ
00:39 Обговорили підтримку України – Зеленський провів двосторонні зустрічі в Гельсінкі
00:07 Резніков: Україні не треба нападати на Путіна – за ним прийде Гаага

03 травня

23:49 У посольстві США в Україні попередили про «підвищену загрозу ракетного обстрілу»
23:23 У 2022 році сума збитків від карткового шахрайства зросла на 46% – НБУ
22:52 Мінреінтеграції ініціювало створення Центрів підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту
22:50 В Іспанії мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав понад €321 тисячу за перший тиждень прокату
22:33 Пілотована місія: Китай планує висадити людей на Місяць до 2030 року
22:08 «Оскар» за «візуальні ефекти» дістається Кремлю – у Литві та Латвії прокоментували заяви Москви щодо дронів
21:41 Розвідка РФ допомогла Ірану вирахувати британського шпигуна в уряді: його стратили – NYT
21:37 Від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехніки знешкодили понад 352 тисячі вибухівок
21:00 Країни Північної Європи підтримують членство України в ЄС та НАТО
20:35 У Великій Британії запропонували провести «економічний Рамштайн» на знак підтримки українців
20:33 «Мітинги справедливості»: СКУ закликав провести напередодні 9 травня мирні антиросійські акції
20:29 Канада передала Україні обладнання для розмінування на понад 16 млн доларів
20:14 ЄС нарощуватиме виробництво боєприпасів для України та європейської оборони – Єврокомісія
20:07 На Херсонщині російські загарбники поміж будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи – Генштаб
20:01 Генератори й тактичне спорядження: латвійські благодійники передали прикордонникам військову допомогу
19:46 Голодування напередодні «кінця світу»: лідер кенійського культу постав перед судом через смерть послідовників
19:10 З початку повномасштабної війни вдалося розшукати понад 50% громадян, зниклих безвісти – МВС
19:04 Вибух над Кремлем – речник Повітряних сил припустив, що росіяни готуються до провокацій
18:46 За тиждень в Україні зафіксовано майже 8,9 тисячі випадків COVID-19
18:30 Ситуація у зоні відповідальності ОК «Південь» залишається складною – ворог атакує цивільних вздовж всієї лінії фронту
18:10 Фінська газета поширює серед росіян правдиві новини про війну в Україні через відеогру Counter Strike
18:03 Зеленський розповів, що Білий дім не сповістив його про витік даних американської розвідки – WP
17:49 З’явився перший тизер-трейлер і постер до фільму «Дюни 2»
17:37 Російські загарбники «націоналізували» й виставили на продаж 700 підприємств у Криму – ЦНС
17:10 Україна отримала від Литви 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів

Місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 4 травня

За даними синоптиків у четвер, 4 травня, в Україні мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі.

Четвер, 4 травня 2023, 07:38
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, півночі, а також в Одеській області – місцями невеликий короткочасний дощ. У решті областей без опадів.

Вітер південний, південно-західний, у західних областях північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря на півночі та заході (окрім Закарпатської області) коливатиметься від +12 до +17 градусів. Найтепліше на сході – до +23 градусів. У решіт областей – +15…+20 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +15…+17 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 4 травня, грози, дощі, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook