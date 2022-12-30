російсько-українська війна
07:18 Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 30 грудня
01:00 Росіяни можуть вдарити ще раз перед Новим роком – Зеленський
00:34 Померла британська модельєрка Вів’єн Вествуд
00:04 Збито 54 ракети та 11 ударних дронів – Зеленський розповів про наслідки сьогоднішньої масованої атаки

29 грудня

23:49 Польща готова до заборони російської нафти – міністерка
Партнерський матеріал
22:00 «Промова». Сучасний спосіб вивчення іноземних мов удома
21:33 Значна частина генеруючих потужностей в системі України відновлена – «Укренерго»
20:59 У Мін’юсті ігнорують запит щодо конфіскації майна проросійських партій – «Чесно»
20:31 У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим – Yasno
20:23 В Узбекистані 18 дітей померли через сироп від кашлю
20:05 Болгарія заявила, що оголошення Росією журналіста Христо Грозєва в розшук є «наступом на свободу слова»
19:19 В Україні виявлено уламки крилатої ракети Х-101, яку росіяни виготовили нещодавно
19:06 У Донецьку загарбники організували вивезення медичного обладнання та лікарів до Маріуполя – Генштаб
18:51 Росія утримує у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр»
18:33 Україна прийняла повну базу європейських стандартів, що дозволить швидше ратифікувати угоду АСАА
18:21 В Україні автоматично продовжили виплати соцдопомоги та підтримку ВПО, але не всім категоріям громадян: що зміниться у 2023 році
17:44 Україна за період воєнного стану отримала понад 10 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги – МОЗ
17:43 Вартість нафти продовжує знижуватися на тлі слабкої активності торгів
17:24 Єрмак пояснив, навіщо публікує у Telegram повідомлення, що містять лише емоджі
17:03 Китайська платіжна система UnionPay ввела ліміти на зняття готівки за кордоном для росіян
16:33 СБУ спільно зі спецслужбою Молдови ліквідували міжнародний канал втечі ухилянтів до Євросоюзу
16:11 У Росії буде більше «бавовни» у 2023 році — Генштаб ЗСУ
16:07 У 2023 році Велика Британія надасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів
15:39 У Криму росіяни заявили про високий рівень «терористичної загрози» протягом січня
15:36 У РФ засудили кримського журналіста Ернеса Аметова до 11 років позбавлення волі

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 30 грудня

За даними синоптиків у п'ятницю, 30 грудня, низку областей України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

П’ятниця, 30 грудня 2022, 07:18
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, а також у Житомирській області місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території – мінлива хмарність та без опадів.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів, а на північному сході – від 0 до +5.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +5 до +7 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 30 грудня, дощі, мокрий сніг, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook