Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 30 грудня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на заході, а також у Житомирській області місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території – мінлива хмарність та без опадів.
Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів, а на північному сході – від 0 до +5.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +5 до +7 градусів.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.