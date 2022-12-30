Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 30 грудня

За даними синоптиків у п'ятницю, 30 грудня, низку областей України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, а також у Житомирській області місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території – мінлива хмарність та без опадів.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів, а на північному сході – від 0 до +5.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +5 до +7 градусів.