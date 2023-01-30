За даними синоптиків у вівторок, 30 січня, майже по всій території України хмарно та без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначено, що у південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг, дощ та ожеледь. Також мокрий сніг передбачається вдень в західних та більшості північних областей. На решті території без істотних опадів.

Наголошено, що на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°, у північних і центральних областях 3-8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах впродовж доби 5-10° морозу.

По Києву сьогодні хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах також подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.