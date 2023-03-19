За даними синоптиків, у неділю, 19 березня, на заході України очікується туман, на сході - невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території України прогнозується хмарність з проясненнями. Очікується відсутність опадів, лише на сході країни – місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). В західній частині вночі та вранці туман.

Вітер на більшій частині території прогнозується північно-східний, в західних та північних областях – східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря дорівнюватиме вночі від 2° тепла до 3° морозу (в Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу), на півдні країни – 2-7° тепла. Вдень прогнозується 6-11° тепла, на заході країни – до 15°; на високогір’ї Карпат – вночі 2-8° морозу, вдень – 1-6° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 2° тепла до 3° морозу, вдень – 6-11° тепла. У столиці – вночі 1-3° морозу, вдень 8-10° тепла.