У студента Університету Конкордія (Монреаль, Канада) виникли деякі питання щодо нещодавньої онлайн-лекції, тому він вирішив сконтактувати із лектором. Однак завдяки Google він дізнався, що викладач помер майже 2 роки тому.

Про це повідомляє видання The Verge.

Зазначається, що хлопець пройшов тримісячний онлайн-курс з історії мистецтв. Коли виникла потреба поговорити з професором, на сайті університету ніяких даних не виявилося. Тоді юнак через пошукову систему увів ім’я професора – Франсуа-Марк Ганьон, але знайшов… некролог.

“Це було дивно і дуже страшно”, – сказав Аарон Ансуїні.

Що трапилося з професором?

Спочатку студент подумав, що це збіг обставин, але пошуки підтвердили, що мова йде про смерть саме того Франсуа-Марка Ганьона, який вів онлайн-лекції. Виявилося, що Ганьон помер в березні 2019 року – за рік до початку курсу, на який записався Ансуїні.

Хлопець розповів, що його не попередили, що лекції будуть транслюватися посмертно.

Ба більше, студентам приходили електронні листи із завданнями з електронної адреси “do-not-reply”. Тобто листування із цим користувачем було одностороннім. Усі були впевнені, що це Ганьон.

Після того, як Ансуїні з’ясував, що його лектор помер, йому було складно продовжувати навчальний процес, перш за все, в емоційному плані.

“Я навіть не хочу більше дивитися ці лекції. Онлайн-навчання взагалі не можна назвати навчанням. Воно більше нагадує майстер-класи на Skillshare”, – сказав він.

Як це прокоментували в університеті?

Юридично університет мав право продовжувати транслювати лекції професорів після їх смерті. Це підтвердив юрист, який спеціалізується на інтелектуальної власності, Джозеф Д’Анджело.

“У договорах, які викладачі укладають з університетами, вказується, що все, що вони створюють під час своєї роботи, є університетської інтелектуальною власністю”, – зазначив юрист.

Прессекретар Університету Конкордія Ванніні Маестраччі зазначила, що виш розуміє свою проблему.

“Ми шкодуємо, що не проінформували цього студента, також ми оновили біографію професона Ганьона в інформації про курс, доступ до якої є у ​​всіх студентів”, – зазначила представниця університету.

Маестраччі також повідомила, що Ганьон “розробив цей онлайн-курс кілька років тому спільно з проєктом eConcordia”, але вона не уточнила, чи давав він згоду на демонстрацію відеолекцій після його смерті.

Необхідно попереджувати

Пандемія внесла свої корективи у сферу навчання. Саме тому викладачі та студенти пристосувалися до онлайн-формату лекцій. Однак студенти повинні чітко розуміти, що з ними працює живий викладач.

Подібні ситуації вже траплялися. Зокрема, під час трансляції вступного уроку одного з курсів у Технологічному університеті Ейндховена студентів попередили, що професор уже помер. Таким чином, студенти розуміли, що за консультаціями їм слід звертатися до іншого викладача.

“Ми не живемо у світі, де хтось помирає, а іншим все одно. Я думаю, що керівництву вишу не вистачало такту. Вони повинні були проявити повагу до цього викладача, до його роботи та до його учнів. А вийшло так, ніби це все не варто їх уваги”, – резюмував Ансуїні.