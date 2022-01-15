Про це повідомило видання Insider.

Сучасним батареям доводиться долати незліченну кількість перешкод, аби забезпечити живлення нових технологій, таких як гнучкі гаджети, електромобілі чи медичні пристрої.

Інженери з Массачусетського технологічного інституту зробили прорив у галузі, створивши найдовший у світі гнучкий акумулятор. Пристрій має товщину всього кілька сотень мікронів та довжину 140 метрів.

За даними сайту MIT, батарею можна прати. Це може дозволити інтегрувати її у звичайний одяг, як джерело живлення.

Конструкція унікальна, адже головні матеріали, такі як літій, містяться всередині волокна, із захисним шаром, який робить його водонепроникним. Водночас гелеві електроди та електроліти роблять акумулятор вогнестійким.

Щоб довести гнучкість і потенціал матеріалу, команда розробників обернула іграшковий підводний човен волокном, аби забезпечити його живленням.

Команда MIT вже подала заяву на патент і сподівається, що він вийде на комерційний ринок за кілька років. Наразі вона зосереджена на покращенні ефективності та місткості акумулятора.