Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл назвав дії Дональда Трампа під час заворушень в Капітолії ганебними.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Лідер сенатської меншості Мітч МакКоннелл виступив з промовою в залі Сенату в суботу після голосування у справі про імпічмент Трампа.

Ось деякі цитати його слів:

“6 січня було ганьбою”.

“Американські громадяни напали на власний уряд. Вони вдалися до тероризму”.

“Співгромадяни-американці побили нашу власну поліцію. Вони штурмували зал Сенату. Вони намагалися вистежити спікера палати представників. Вони побудували шибеницю і скандували про вбивство віцепрезидента. Вони зробили це, тому що їх годувала дикою брехнею наймогутніша людина на Землі – тому що він був злий через те, що програв вибори”.

“Дії колишнього президента Трампа, що передували бунту, були ганебним вчинком”.

“Палата представників звинуватила колишнього президента, цитую, в “підбурюванні”. Це конкретний термін з кримінального кодексу”.

Мітч МакКоннелл ще раз повторив свої слова, сказані кілька тижнів тому, що “президент Трамп несе практичну і моральну відповідальність за те, що спровокував події того дня”.

“Люди, які штурмували цю будівлю, вважали, що вони діяли за бажанням і вказівключи свого президента. І їхня віра в це було передбачуваним наслідком помилкових заяв, теорій змови і нерозважливих перебільшень, які переможений президент кричав у найбільший мегафон на планеті Земля”.

МакКоннелл назвав слова Трампа про вкрадені вибори – дикими міфами.

“Я захищав право президента подавати будь-які скарги у суди. Правова система заговорила. Виступила Колегія вибірників. Тоді я встав і чітко сказав, що результат виборів вирішений. Але ця реальність відкрила нову главу ще більш диких і необґрунтованих заяв”.

“Лідер вільного світу не може тижнями кричати про те, що темні сили крадуть нашу країну, а потім вдавати подив, коли люди вірять йому і роблять безрозсудні вчинки”.

“На жаль, багато політиків іноді роблять необґрунтовані коментарі або використовують метафори, які засмучені слухачі можуть сприйняти буквально”.

“Натовп атакував Капітолій від його імені. Ці злочинці несли його прапори, розвішували його прапори і кричали про свою вірність йому. Було очевидно, що покласти край цьому може тільки президент Трамп. Колишні помічники публічно благали його зробити це. Вірні союзники дзвонили в адміністрацію. Але президент діяв не відразу. Він не виконав свою роботу. Він не зробив кроків для виконання федерального закону і відновлення порядку. Замість цього, згідно публічних повідомлень, він із задоволенням дивився телевізор, поки творився хаос. Він продовжував наполягати на своєму – на скасуванні виборів”.

“Навіть після того, як будь-якому розумному спостерігачеві стало ясно, що віцепрезидент Пенс у небезпеці … навіть коли натовп, що несе прапори Трампа, бив поліціянтів … президент написав ще один твіт, що атакував його віцепрезидента. Як і слід було очікувати в цих обставинах, учасники заворушень, здавалося, зрозуміли це як підбурювання до беззаконня і насильства “.

“Пізніше, навіть коли президент нерішуче почав закликати до миру, він не відразу закликав до припинення заворушень. Він не наказав натовпу піти”.

“І навіть тоді, коли поліціянти спливали кров’ю, а підлога Капітолію була вкрита битим склом, він продовжував повторювати передвиборчу брехню і хвалити злочинців”.

“В останні тижні соратники нашого експрезидента намагалися використати 74 мільйонів американців, які проголосували за його переобрання, як свого роду живий щит від критики”.

“74 мільйони американців не вторгалися до Капітолію. Кілька сотень бунтівників зробили це. І 74 мільйонів американців не організовували кампанію дезінформації. Одна людина зробила це”.

“За суворим правовим стандартом, промова президента, ймовірно, не була підбурюванням. Однак в контексті імпічменту Сенат міг би вирішити, що це може стати причиною, адже його безрозсудні дії передували бунту”.

“Імпічмент – це особливий внутрішньоурядовий запобіжний клапан. Це не система кримінального правосуддя, де індивідуальна відповідальність є першочерговим завданням”.

“У нас є система кримінального правосуддя в цій країні. У нас є цивільні позови. І колишні президенти не застраховані від відповідальності. Я вважаю, що Сенат мав рацію, що не захопив владу, яку Конституція нам не дає. І Сенат мав рацію, не прийнявши участь в якомусь швидкісному фіктивному процесі, намагаючись уникнути втрати юрисдикції. Обом сторонам потрібно більше тижня, щоб підготуватися до суду “.

“Це був гнітючий час. Але Сенат виконав свій обов’язок”.

“6 січня ми повернулися на свої пости і засвідчили результати виборів”.

“Ми ставимо наш конституційний обов’язок на перше місце”.