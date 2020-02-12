У Мережі з'явилися архівні відео, на яких прем'єр-міністр України Олексій Гончарук брав участь в мітингах, а також знімався в масовці ток-шоу на телебаченні.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на YouTube-канали “5 канала” и Андрія Пальчевського.

Так, в одному з відеороликів Гончарук виступав на акції протесту ошуканих інвесторів новобудов. Ролик датований 5 червня 2012 року.

“Поверніть наше житло!”, – скандував у мегафон Гончарук.

Також він дав коментар журналістам, заявивши про масштабну проблему з житлом інвесторів.

Гончарук скаржився, що президент Віктор Янукович ігнорує звернення 300 тисяч українських сімей.

На іншому відео Гончарук знімався в масовці ток-шоу “Про життя” на телеканалі “Інтер”, де обговорювалися любителі невиправданого екстриму в Києві.

Ролик датований 21 червня 2012 року.

Гончарук в яскраво-бузковій смугастій сорочці сидів в першому ряду як статист і нічого не коментував.

(Дивитися відео на 7:55 хвилині и 26:38 хвилині, – ред)

Українці бурхливо відреагували на архівне відео з Гончаруком.

“Гончарук сидить на задньому плані. Так ось де він економічну освіту отримував. На ток шоу. З тупим виразом обличчя. Блиск”, “Ахахаха,” успішний юрист з трьома вищими освітами” працює дурником в масовці ток-шоу. Ох і наголосували Зебіли, президент клоун, прем’єр профан і 248 таких же в Раді “,” ахахах.. який глибокодумно-ідіотський погляд у Гончарука .. і цей ідіот сидить в масовці ток-шоу – у нас прем’єр ???”, “Так ось як ти на життя заробляв Льошенька … на масовках сидів і плескав у долоні”, – пишуть користувачі YouTube.