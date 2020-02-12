Про це повідомляють #Букви з посиланням на YouTube-канали “5 канала” и Андрія Пальчевського.
Так, в одному з відеороликів Гончарук виступав на акції протесту ошуканих інвесторів новобудов. Ролик датований 5 червня 2012 року.
“Поверніть наше житло!”, – скандував у мегафон Гончарук.
Також він дав коментар журналістам, заявивши про масштабну проблему з житлом інвесторів.
Гончарук скаржився, що президент Віктор Янукович ігнорує звернення 300 тисяч українських сімей.
На іншому відео Гончарук знімався в масовці ток-шоу “Про життя” на телеканалі “Інтер”, де обговорювалися любителі невиправданого екстриму в Києві.
Ролик датований 21 червня 2012 року.
Гончарук в яскраво-бузковій смугастій сорочці сидів в першому ряду як статист і нічого не коментував.
(Дивитися відео на 7:55 хвилині и 26:38 хвилині, – ред)
Українці бурхливо відреагували на архівне відео з Гончаруком.
“Гончарук сидить на задньому плані. Так ось де він економічну освіту отримував. На ток шоу. З тупим виразом обличчя. Блиск”, “Ахахаха,” успішний юрист з трьома вищими освітами” працює дурником в масовці ток-шоу. Ох і наголосували Зебіли, президент клоун, прем’єр профан і 248 таких же в Раді “,” ахахах.. який глибокодумно-ідіотський погляд у Гончарука .. і цей ідіот сидить в масовці ток-шоу – у нас прем’єр ???”, “Так ось як ти на життя заробляв Льошенька … на масовках сидів і плескав у долоні”, – пишуть користувачі YouTube.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.