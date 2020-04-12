Відповідне відеозвернення оприлюднено на Facebook-сторінці митрополита.
За словами Епіфанія, через пандемію коронавірусу віруючим необхідно подбати про оточуючих і залишатися вдома.
“Один із найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз – це залишатися вдома, у самообмеженні через велику турботу про своїх ближніх. Але навіть із власної оселі ми здатні творити добрі справи: молитися за свою родину, за лікарів, за недужих, за всіх тих, хто потребує сьогодні духовної опори. Спілкуватися з рідними та друзями телефоном чи іншими сучасними засобами зв’язку… Зробити добровільну пожертву чи благодійний внесок”, – зазначив він.
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Настоятель ПЦУ уточнив, що через карантинні обмеження в Україні віруючі не зможуть зібратися на богослужіння у Вербну неділю, проте “священнослужителі ПЦУ будуть у молитві поруч”.
“Страсний тиждень розпочинається вже завтра світлим святом Входу Господнього в Єрусалим… На жаль, через поширення небезпечної хвороби ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Тож я бажаю кожному з вас зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого в ваші серця, душі та ціле життя”, – наголосив Епіфаній.
“І світла радість Великодня наповнить і ваш дім. Адже церква – з усіма вами!” – підсумував предстоятель ПЦУ.
Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим
Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям.
Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя!
Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців святкувати Великдень вдома та дивитися богослужіння по телевізору.
- У Київській області посилили карантин і ввели додаткові обмеження на пересування громадян на вихідних 11 – 12 квітня, а також на Великдень.