Відповідне відеозвернення оприлюднено на Facebook-сторінці митрополита.

За словами Епіфанія, через пандемію коронавірусу віруючим необхідно подбати про оточуючих і залишатися вдома.

“Один із найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз – це залишатися вдома, у самообмеженні через велику турботу про своїх ближніх. Але навіть із власної оселі ми здатні творити добрі справи: молитися за свою родину, за лікарів, за недужих, за всіх тих, хто потребує сьогодні духовної опори. Спілкуватися з рідними та друзями телефоном чи іншими сучасними засобами зв’язку… Зробити добровільну пожертву чи благодійний внесок”, – зазначив він.

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Настоятель ПЦУ уточнив, що через карантинні обмеження в Україні віруючі не зможуть зібратися на богослужіння у Вербну неділю, проте “священнослужителі ПЦУ будуть у молитві поруч”.

“Страсний тиждень розпочинається вже завтра світлим святом Входу Господнього в Єрусалим… На жаль, через поширення небезпечної хвороби ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Тож я бажаю кожному з вас зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого в ваші серця, душі та ціле життя”, – наголосив Епіфаній.

“І світла радість Великодня наповнить і ваш дім. Адже церква – з усіма вами!” – підсумував предстоятель ПЦУ.

Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя! Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.