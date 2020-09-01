Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Задля запобігання недорозумінням і кривотолкам, своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав “позитивний”» результат”, – йдеться в повідомленні.

Драбинко зазначив, що класичні симптоми коронавірусу у нього відсутні. Але до 15 вересня він перебуватиме на карантині.

“Джерело інфікування, час та місце – невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря знаходжусь до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми – наразі відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитись до самопочуття і за потреби звернутись до лікаря”, – додав він.