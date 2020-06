Мітт Ромні першим з сенаторів-республіканців взяв участь в протестах

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

“Життя темношкірих мають значення”, – написав Ромні.

Сенатор опублікував у себе дві фотографії з демонстрації через загибель в штаті Міннесота афроамериканця Джорджа Флойда.

Ромні став першим з сенаторів-республіканців, який своєю участю підтримали масовий протест, зазначає The Washington Post. Він пройшов разом з маніфестантами по Пенсільванії-авеню.

. @MittRomney is marching with a group of nearly 1,000 Christians to the White House. Here he is on video saying why he’s walking: “… to make sure that people understand that Black Lives Matter” https://t.co/KCxJNchCMs pic.twitter.com/Za0Am2WL8g

Політик заявив, що хоче знайти “спосіб покласти край насильству і жорстокості, а також зробити так, щоб люди розуміли, що життя темношкірих мають значення”.

Під час маршу Ромні сказав репортерові NBC: “Нам потрібен голос проти расизму. Нам потрібно багато голосів проти расизму і проти жорстокості. Нам потрібно встати і сказати, що чорні життя мають значення”.

.@SenatorRomney marching in front of the WH: “We need a voice against racism, we need many voices against racism and against brutality. And we need to stand up and say black lives matter.” (w/ @alivitali) pic.twitter.com/rGrXvM6wty

— Haley Talbot (@haleytalbotnbc) June 7, 2020