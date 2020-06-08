Мітт Ромні першим з сенаторів-республіканців взяв участь в протестах

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
“Життя темношкірих мають значення”, – написав Ромні.
Сенатор опублікував у себе дві фотографії з демонстрації через загибель в штаті Міннесота афроамериканця Джорджа Флойда.
Ромні став першим з сенаторів-республіканців, який своєю участю підтримали масовий протест, зазначає The Washington Post. Він пройшов разом з маніфестантами по Пенсільванії-авеню.
.@MittRomney is marching with a group of nearly 1,000 Christians to the White House. Here he is on video saying why he’s walking: “… to make sure that people understand that Black Lives Matter” https://t.co/KCxJNchCMs pic.twitter.com/Za0Am2WL8g
— Hannah Natanson (@hannah_natanson) June 7, 2020
Політик заявив, що хоче знайти “спосіб покласти край насильству і жорстокості, а також зробити так, щоб люди розуміли, що життя темношкірих мають значення”.
Під час маршу Ромні сказав репортерові NBC: “Нам потрібен голос проти расизму. Нам потрібно багато голосів проти расизму і проти жорстокості. Нам потрібно встати і сказати, що чорні життя мають значення”.
.@SenatorRomney marching in front of the WH: “We need a voice against racism, we need many voices against racism and against brutality. And we need to stand up and say black lives matter.” (w/ @alivitali) pic.twitter.com/rGrXvM6wty
— Haley Talbot (@haleytalbotnbc) June 7, 2020
Раніше повідомлялося, що все більше число видатних республіканців обговорюють, як далеко може зайти протистояння, що вони можуть і не переобрати Трампа, а то і зовсім проголосувати за Джозефа Байдена – кандидата від демократів.
Ситуація загострилася після жорсткої реакції Трампа на протести проти расової дискримінації і жорстокості поліції, в той час, як країна була третім епіцентром в світі з розповсюдження коронавірусу.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів у США вже було затримано понад 10 тисяч осіб.
- У Брістолі, на заході Англії, протестувальники проти расизму і дискримінації скинули з п’єдесталу і затопили в Ейвоні бронзову статую знаменитого земляка, підприємця, работорговця Едварда Колстона.
- Італійська блогерка Кьяра Феррані підтримала акцію проти расизму, які проходять по всьому світу, в пам’ять про загиблого в США Джорджа Флойда.