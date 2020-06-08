Covid-19 Україна

оновлено 08.06.2020 о 14:02

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Мітт Ромні першим з сенаторів-республіканців взяв участь в протестах

Сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні в неділю, 7 червня, взяв участь в акціях протестах в Вашингтоні. Законодавець став першим республіканцем з верхньої палати конгресу, який приєднався до демонстрацій.

Понеділок, 8 червня 2020, 14:38

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

“Життя темношкірих мають значення”, – написав Ромні.

Сенатор опублікував у себе дві фотографії з демонстрації через загибель в штаті Міннесота афроамериканця Джорджа Флойда.

Митт Ромни акции протеста Митт Ромни акции протеста

Ромні став першим з сенаторів-республіканців, який своєю участю підтримали масовий протест, зазначає The Washington Post. Він пройшов разом з маніфестантами по Пенсільванії-авеню.

Політик заявив, що хоче знайти “спосіб покласти край насильству і жорстокості, а також зробити так, щоб люди розуміли, що життя темношкірих мають значення”.

Під час маршу Ромні сказав репортерові NBC: “Нам потрібен голос проти расизму. Нам потрібно багато голосів проти расизму і проти жорстокості. Нам потрібно встати і сказати, що чорні життя мають значення”.

Раніше повідомлялося, що все більше число видатних республіканців обговорюють, як далеко може зайти протистояння, що вони можуть і не переобрати Трампа, а то і зовсім проголосувати за Джозефа Байдена – кандидата від демократів.

Ситуація загострилася після жорсткої реакції Трампа на протести проти расової дискримінації і жорстокості поліції, в той час, як країна була третім епіцентром в світі з розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.  

Теги: США, расизм, республиканцы

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