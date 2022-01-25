У Києві сьогодні сталися зіткнення підприємців з силовиками під час мітингу SaveФОП. Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Верхової Ради.

Про це повідомляють #Букви.

Під парламентом зібралося багато силовиків, а двері до будівлі зачинили на металеві засуви. Також поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і встигла затримати щонайменше двох осіб. Проте адміністративні протоколи склали на двох учасників акції ще зранку.

Підприємці виступають проти ухвалення законопроєкту №5866 або №5866-1. Вони вимагають скасувати РРО – реєстратори розрахункових операцій, які з 1 січня є обов’язковими для II-IІІ груп ФОП, що працюють з готівкою. Також вони виступають за виключення всіх положень, пов’язаних з тотальною фіскалізацією, і за скасування застосування РРО під час продажу окремих товарів.





Внаслідок зіткнень центр Києва перекритий. Зокрема ділянки по вулицях Михайла Грушевського, Інститутської, Садової та від Паркової дороги до Кріпосного провулка.





Мітинг SaveФОП: під Радою трапилися зіткнення між підприємцями і поліцією // 3 фото