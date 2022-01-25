Про це повідомляють #Букви.
Під парламентом зібралося багато силовиків, а двері до будівлі зачинили на металеві засуви. Також поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і встигла затримати щонайменше двох осіб. Проте адміністративні протоколи склали на двох учасників акції ще зранку.
Підприємці виступають проти ухвалення законопроєкту №5866 або №5866-1. Вони вимагають скасувати РРО – реєстратори розрахункових операцій, які з 1 січня є обов’язковими для II-IІІ груп ФОП, що працюють з готівкою. Також вони виступають за виключення всіх положень, пов’язаних з тотальною фіскалізацією, і за скасування застосування РРО під час продажу окремих товарів.
Внаслідок зіткнень центр Києва перекритий. Зокрема ділянки по вулицях Михайла Грушевського, Інститутської, Садової та від Паркової дороги до Кріпосного провулка.
Мітинг SaveФОП: під Радою трапилися зіткнення між підприємцями і поліцією // 3 фото
- Нагадаємо, 25 січня у Києві під Верховною Радою відбувся мітинг ФОПів, через який в центрі столиці утворилися масштабні затори, вулицю Грушевського перекрили.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг” № 1441-IX. Він дозволяє ФОПам надавати готельні послуги
- Кабінет Міністрів затвердив постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі”. Таким чином Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.