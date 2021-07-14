У середу, 14 липня, під будівлею Верховної Ради України в центрі Києва відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів Міністерства внутрішніх справ (МВС). В якийсь момент вона переросла в сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Участь в акції беруть сотні людей, зокрема й з різних регіонів України. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

Учасники протесту заявляли, що їхня акція спрямована на зрівняння пенсій і зарплат ветеранів та діючих поліцейських.

Протестувальники тримали плакати з гаслами наступного змісту: “Перерахунку пенсій ветеранам МВС!”, “Пенсіонер МВС – жебрак, кинутий владою”, “Раніше боролися зі злочинністю, зараз боремося за свої права” тощо.

Пенсіонери силових структур вимагали, щоб до них вийшов спікер ВР Дмитро Разумков, проте цього не сталося.

Згодом протестувальники здійснили спробу прорватися до Верховної Ради. Їх стримував кордон поліції і Національної гвардії.

Так, учасники акції, які стояли за огорожею на площі перед парламентом, прорвали паркан, намагаючись прорватися до будівлі Верховної Ради, де проходить пленарне засідання. Правоохоронці їм перешкоджали. Відтак, сталися сутички з представниками правоохоронних органів біля будівлі ВР. У хід пішов сльозогінний газ.

Протестувальники скандували “Разумков!” та “Ганьба!”

Після невдалої спроби “штурму” частина протестувальників відійшли на вулицю Грушевського, перекривши проїжджу частину.

Варто зазначити, що протестувальники планують ще провести акції біля будівель Кабінету Міністрів і Офісу президента.

Варто зазначити, що минулого тижня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів щодо пенсій військовим пенсіонерам. Йдеться про підвищення виплат військовослужбовцям, котрі перебувають на пенсії.

Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень. Також планується підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Цим рішенням хочуть зменшити диспропорцію. Так, через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.