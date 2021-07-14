Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд розробив ініціативу про підвищення виплат ветеранам Міністерства внутрішніх справ. Задля пояснення деталей до мітингарів відправився заступник міністра соціальної політики.

Про це очільник Уряду заявив на сьогоднішньому засіданні.

“У зв’язку з тим, що сьогодні біля Кабінету Міністрів є люди, зокрема, військові пенсіонери, доручаю прямо зараз під час засідання заступнику міністра соціальної політики вийти до людей, пояснити дії уряду і дати гарантії того, що … люди будуть повністю забезпечені пенсійними виплатами в належному розмірі “, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що відповідні рішення Кабмін планує ухвалити вже сьогодні.

Нагадаємо, що сьогодні під будівлею Верховної Ради України в центрі Києва відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів Міністерства внутрішніх справ (МВС). В якийсь момент вона переросла в сутички з правоохоронцями.

Протестувальники тримали плакати з гаслами наступного змісту: “Перерахунку пенсій ветеранам МВС!”, “Пенсіонер МВС – жебрак, кинутий владою”, “Раніше боролися зі злочинністю, зараз боремося за свої права” тощо.

Пенсіонери силових структур вимагали, щоб до них вийшов спікер ВР Дмитро Разумков, проте цього не сталося.

Варто зазначити, що минулого тижня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів щодо пенсій військовим пенсіонерам. Йдеться про підвищення виплат військовослужбовцям, котрі перебувають на пенсії.

Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень. Також планується підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Цим рішенням хочуть зменшити диспропорцію. Так, через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.