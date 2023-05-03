Світовий конгрес українців (СКУ) у межах кампанії #RussianShameDay закликав громадян з усього світу, які підтримують Україну, організувати мирні антиросійські демонстрації, мітинги або марші напередодні 9 травня.

Про це інформує пресслужба СКУ.

Під час участі в мирних акціях СКУ пропонує використовувати ключові тези та візуальні матеріали, підготовані Конгресом.

Крім того, СКУ звертається із пропозицією звернутися до союзників України та урядів і політичних лідерів усіх миролюбних країн світу, з метою щоб:

визнати російські воєнні злочини та звірства в Україні – геноцидом українського народу;

визнати Росію державою-спонсором тероризму/терористичною державою;

визнати ПВК “Вагнер” міжнародною терористичною організацією;

створити спеціальний Міжнародний трибунал, який би розслідував злочини Російської Федерації, її керівництва, а також усіх винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

У соціальних мережах з #RussianShameDay СКУ пропонує поширювати свідчення мирних людей, які потерпіли від російського тероризмy.

Додамо, CNN підрахував, що дев’ять регіонів Російської Федерації та тимчасово окупований півострів Крим скасували всі плани святкування Дня Перемоги – від військових парадів і феєрверків до традиційного маршу “Безсмертного полку” на честь перемоги над Німеччиною в 1945 році.

Зокрема мовиться про Псковську, Орловську, Курську, Бєлгородську, Воронезьку, Саратовську, Липецьку, Калузьку та Краснодарську області, а також тимчасово окупований Крим. Деякі з цих регіонів або мають спільний кордон з Україною, або розташовані поблизу кордону України.

Організатори “Безсмертного полку”, ініціативи, яка підтримується урядом, у квітні оголосили, що цього року ходу не проводитимуть, запропонувавши висловлювати свої почуття в Інтернеті.

Минулими тижнями посилилися припущення, що марш може призвести до оприлюднення кількості загиблих російських солдатів в Україні. Міністерство оборони Росії не повідомляло про втрати з вересня минулого року, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що загинули 5937 російських військових.