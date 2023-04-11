Між Києвом та Черніговом відновили пряме автомобільне сполучення. Зокрема, йдеться про міст через Десну, який був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє очільник Держагентства відновлення інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

За його словами, це вперше, коли рух транспорту через річку Десна відкрили. Відтепер від Чернігова до Києва можна доїхати за дві години.

Рух дозволено всім видам транспорту, зокрема йдеться й про вантажний. Водночас на другому проїзді, як зауважив Найєм, наразі тривають роботи.

Нагадаємо, що міст через Десну зруйнували авіабомбою на початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього водіям доводилось витрачати вдвічі більше часу на обʼїзд через переправи. Будівельні роботи розпочали в другій половині 2022-го.