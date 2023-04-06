Про це інформує пресслужба Мінінфраструктури.

Відтак, у тестову поїздку вирушає перший поїзд, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом “Укрзалізниці” на українській колії, який своєю чергою довезе пасажирів до Львова.

За словами віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександра Кубракова, запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

У відомстві зазначили, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Проте “Укрзалізниця” відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату початку регулярного сполучення.