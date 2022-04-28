Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 45 цивільних та військових українців.

Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Серед звільнених є 13 офіцерів та 20 солдатів. З рядових бійців п’ятеро мають поранення. Також додому повертаються 12 цивільних осіб.

Нагадаємо, під час попереднього, шостого обміну полоненими 21 квітня вдалося врятувати 19 осіб. Ще 76 людей, з яких 60 військовослужбовці та 16 цивільних осіб, повернули двома днями раніше. Чотири попередні процеси обміну полоненими надали можливість врятувати 147 осіб, серед яких були військові та цивільні.