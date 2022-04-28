Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Серед звільнених є 13 офіцерів та 20 солдатів. З рядових бійців п’ятеро мають поранення. Також додому повертаються 12 цивільних осіб.
Нагадаємо, під час попереднього, шостого обміну полоненими 21 квітня вдалося врятувати 19 осіб. Ще 76 людей, з яких 60 військовослужбовці та 16 цивільних осіб, повернули двома днями раніше. Чотири попередні процеси обміну полоненими надали можливість врятувати 147 осіб, серед яких були військові та цивільні.
- Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі $33 мільярди на підтримку України протягом наступних кількох місяців, оскільки РФ продовжує свою жорстоку та невпинну війну. Новий пакет міститиме фінансування безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.
- Також особи десятьох військових 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ було встановлено. Вони причетні до катувань та вбивств мирних мешканців у Бучі Київської області.
- Відомо, що у російському полоні станом на 16 квітня перебувало близько 700 українських військових та понад тисячу цивільних осіб. Понад 500 з них — жінки.