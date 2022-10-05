Про це йдеться у заяві Міжнародної асоціації боксу (IBA).
В IBA переконані, що “політика не повинна впливати на спорт”, тому для всіх спортсменів “повинні бути створені рівні умови”.
Зазначається, що “поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною”.
“IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. Крім того, IBA зобов’язана забезпечити однакове ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їх національності та місця проживання”, — йдеться в заяві.
Збірні РФ та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать їхні державні гімни. Згідно з рішенням, судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань.
- Команди з настільного тенісу Росії та Білорусі не допустили до участі у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Ченду, що у Китаї.
- Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні Росії (RBF) та Білорусії (BBF) зі всіх найближчих змагань.
- Усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.