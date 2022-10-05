Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за те, щоби скасувати своє попереднє рішення та дозволити боксерам РФ та Білорусі виступати на змаганнях.

Про це йдеться у заяві Міжнародної асоціації боксу (IBA).

В IBA переконані, що “політика не повинна впливати на спорт”, тому для всіх спортсменів “повинні бути створені рівні умови”.

Зазначається, що “поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною”.

“IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. Крім того, IBA зобов’язана забезпечити однакове ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їх національності та місця проживання”, — йдеться в заяві.

Збірні РФ та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать їхні державні гімни. Згідно з рішенням, судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань.