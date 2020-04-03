У Лондоні оголосили шорт-лист номінантів Міжнародної Букерівської премії 2020 року, яка присуджується в області літератури.

Про це повідомили організатори премії.

Шорт-лист 2020 року включає шість книг, перекладених з п’яти мов: фарсі, іспанської, німецької, голландської і японської.

Зокрема:

The Enlightenment of the Greengage Tree (“Просвіта сливового дерева”) – Шокуфех Азар, Іран;

The Adventures of China Iron (“Пригоди китайського заліза”) – Габріела Кабезон Камара, Аргентина;

Tyll (“Тіль”) – Даніель Кельманн, Німеччина;

Hurricane Season (“Сезон ураганів”) – Фернанда Мелхор, Мексика;

The Memory Police (“Поліція пам’яті”) – Йоко Огава, Японія;

The Discomfort of Evening (“Вечірній дискомфорт”) – Маріці Люкас Рейневелд, Нідерланди.

Три з романів – “Просвіта сливового дерева”, “Пригоди китайського заліза” та “Тіль” – натхненні історією своїх країн, а саме ісламською революцією 1979 року в Ірані, культурою єврейських гаучо в 1870-х роках в Аргентині та Тридцятирічною війною в Німеччині.

Інші три твори описують, як травма, викликана насильницькими діями або емоційної втратою, формує досвід людини та її відношення до світу.

Переможців Міжнародної Букерівської премії 2020 року назвуть 19 травня. Грошовий приз – становить 50 тис. фунтів стерлінгів, його ділять між собою письменник і перекладач.