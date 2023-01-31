Про це повідомило Reuters. Низка членів МФЖ заявили, що вийдуть з медіафедерації на знак протесту проти “корупційної діяльності”. Зокрема фінські, норвезькі, данські та ісландські спілки оголосили таку заяву через російських пропагандистів, які працюють на кремлівську владу і залишаються членами МФЖ.

Журналісти зазначили, що їх розчарувало те, що Міжнародна федерація журналістів не вжила заходів проти Спілки журналістів Росії через створення ними так званих “регіональних асоціацій журналістів на окупованих українських територіях”. Проте МФЖ заявила, що виконавчий комітет вже ініціював офіційний процес зупинення та виключення Російської спілки журналістів.