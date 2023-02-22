Про це йдеться у заяві Міжнародної федерації журналістів.

У федерації зазначили, що зупинення членства – це максимальна санкція, яку Міжнародна федерація журналістів може застосувати щодо своїх членів через порушення свого статуту. Рішення про виключення ухвалює Всесвітній конгрес МФЖ.

За словами президента федерації Домініка Прадальє , Міжнародна федерація журналістів – це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між спілками-членами й поваги до прав усіх журналістів.

“Дії спілки журналістів Росії зі створення чотирьох своїх представництв на тимчасово окупованих українських територіях зруйнували цю солідарність і посіяли розбіжності”, – зазначив Домінік Прадальє.

Також він додав, що необхідно терміново знайти способи, щоб продовжувати підтримувати тих незалежних журналістів у Росії та за її межами, які перебувають у зоні ризику або потребують допомоги.

За даними видання Reuters, глава спілки російських журналістів заявив пропагандистському російському виданню ТАСС, що цей крок порушує статут Міжнародної федерації журналістів і завдасть фінансової шкоди світовій організації, оскільки вона більше не отримуватиме значні членські внески від Росії.

Варто зауважити, що наприкінці січня цього року виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) ініціював виключення російських журналістів зі свого складу.

Низка членів МФЖ заявили, що вийдуть з медіафедерації на знак протесту проти “корупційної діяльності”. Зокрема фінські, норвезькі, данські та ісландські спілки оголосили таку заяву через російських пропагандистів, які працюють на кремлівську владу і залишаються членами МФЖ.

Журналісти зазначили, що їх розчарувало те, що Міжнародна федерація журналістів не вжила заходів проти Спілки журналістів Росії через створення ними так званих “регіональних асоціацій журналістів на окупованих українських територіях”. Проте МФЖ заявила, що виконавчий комітет вже ініціював офіційний процес зупинення та виключення Російської спілки журналістів.