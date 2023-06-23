Українське Дунайське пароплавство і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду, яка сприятиме залученню інвестицій для модернізації та розширення флоту.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Головна мета домовленостей – мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості.

Оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю.

У відомстві пояснили, що Дунайський кластер – важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, адже є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів.

Співпраця Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації, яка входить до групи Світового банку, посилить стійкість українського транспортного сектору і збільшить експортний потенціал України.

Довідково. Українське Дунайське пароплавство (УДП) – приватне акціонерне товариство (ПрАТ), яке належить державі. Після повномасштабного вторгнення Росії УДП перебудувало бізнес-модель, впровадило реформи щодо прозорого та ефективного управління.

Підприємство запустило нові напрямки діяльності, реалізувало низку інвестиційних проєктів, розпочало будівництво та модернізацію флоту. Вперше за історію існування Українське Дунайське пароплавство отримало прибуток від діяльності, в результаті чого у 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди – понад 146 млн грн. Трансформація підприємства відкрила можливість для залучення інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами.