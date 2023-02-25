24 лютого у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) оголосила про зупинення членства Російської Федерації в організації.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті FATF.

У своїй заяві Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей рішуче засуджує загарбницьку війну, яку веде РФ проти України. Зокрема, група глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ та країнами щодо яких РБ ООН застосувала санкції й кібератаками, які відбуваються з території РФ.

У своїй заяві FATF визнала дії Росії неприйнятними, такими, що суперечать основним принципам організації та порушують зобов’язання її членів щодо міжнародного співробітництва та взаємоповаги.

“FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації. Російська Федерація залишається відповідальною за свої зобов’язання щодо впровадження стандартів FATF. Російська Федерація повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов’язання”, – зазначається у заяві групи.

Своєю чергою Міністерство фінансів України вітає це важливе рішення, яке допоможе захистити глобальну фінансову систему від російських ризиків і загроз.

Міністр фінансів України Сергій Марченко у відповідь на рішення FATF зазначив, що призупинення діяльності FATF в Росії є чітким сигналом для того, аби всі учасники проявляли надзвичайну обережність під час спроб будь-яких операцій з російською фінансовою системою.

“Якщо комусь досі не було очевидно, що Росія є ризикованою юрисдикцією, рішення FATF означає, що глобальні компанії мають посилити свою обачність та оцінку ризиків, коли вони мають справу з Росією, а глобальні юрисдикції повинні посилити власні правила та оновити рекомендації щодо ризиків для ринків”, – пояснив Сергій Марченко.

У Мінфіні наголосили, що рішення FATF призупинити членство РФ є визнанням того, що Росія не відповідає стандартам організації.

“Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України від початку повномасштабного вторгнення працювали над тим, щоб висвітлити невідповідність Росії стандартам FATF. Ми продовжуватимемо діалог із членами FATF, щоб забезпечити включення Росії до чорного списку FATF у майбутньому в межах нашої роботи із захисту світової фінансової системи та обмеження доступу російського військово-диктаторського режиму до світової економіки”, – резюмували у відомстві.

Довідково. FATF є міжурядовою організацією, заснованою за ініціативою G7 для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

У березні та квітні 2022 року FATF виступила з публічною заявою та прийняла Декларацію та Стратегічне бачення розвитку системи на період 2022-2024 роки, в якій заявила, що російське військове вторгнення в Україну суперечить основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. FATF зазначили, що вторгнення також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF.

У червні члени FATF оголосили, що РФ більше не може займати будь-яку керівну чи консультативну роль або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної перевірки FATF, управління та питань членства. Російська Федерація також більше не може надавати рецензентів та експертів для процесів експертної перевірки FATF.

У жовтні FATF наклала на Росію додаткові обмеження, зокрема заборонила РФ брати участь у всіх поточних і майбутніх проєктах, а також у засіданнях FATF та її регіональних партнерських органах.