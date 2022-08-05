Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

У пресрелізі компанії зазначили, що з 17 серпня BlackRock розпочне ліквідацію свого біржового фонду російських цінних паперів Russia ETF. Проте цей процес може зайняти “тривалий проміжок часу”, як мінімум до кінця 2023 року.

“Це перший великий біржовий інвестиційний фонд (ETF) з російськими цінними паперами, який буде закрито у США. Доходи від кількох активів Russia ETF, які можуть бути ліквідовані, розподілять між акціонерами. Більшість активів фонду нині неможливо продати через санкції чи зупинки торгів на біржах”, – йдеться у повідомленні Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

У 2018 році, на вершині своїх активів фонд володів понад 800 мільйонами доларів. Проте вартість його активів значно знизилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України

Після 31 грудня 2023 року, якщо фонд не зможе ліквідувати свої активи, BlackRock може припинити діяльність фонду у будь-який час. Але в акціонерів не буде гарантії отримання доходів, повʼязаних із російськими цінними паперами та депозитарними розписками.

Зараз Russia ETF переважно володіє російськими звичайними акціями, продаж яких російський уряд заборонив іноземцям, а також депозитарними розписками, торгівля якими наразі припинена на біржах США та Британії. Кілька активів, які можна розподілити між акціонерами — це готівка, якою володіє фонд, і надходження від фонду грошового ринку.

Довідка. BlackRock — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша у світі за розміром активів під управлінням. Капіталізація на початку 2019 складала $ 75 млрд. Розмір активів під управлінням — $10 трлн станом на 16 січня 2022 року.