Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення — реакція на заяву Міністерства фінансів України щодо продовження строку погашення майже 20 млрд доларів міжнародних облігацій на два роки: “Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту”, — заявили в S&P
Зазначається, що у Fitch Україні знизили рейтинг України до обмеженого дефолту. Водночас рейтинг усіх випусків облігацій з переддефолтного рівня до завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями. Також згідно з рейтингом S&P, Україна отримала оцінку вибіркового дефолту.
У Fitch зауважили, що коли набуде чинності постанова щодо реструктуризації боргу, агентства зможуть підвищити рейтинг України.
- Зараз Україна бореться з великим розривом між вартістю війни та низькими податковими надходженнями в економіці, яка постраждала від вторгнення. Західні партнери, зокрема Європейський Союз, надсилають обіцяну фінансову допомогу, однак повільно.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.
- Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн вз низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.
- Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки було зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.