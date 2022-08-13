На тлі відтермінуванням Україною платежів за державним боргом на два роки, міжнародні рейтингові агентства Fitch та S&P понизили кредитні рейтинги держави.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення — реакція на заяву Міністерства фінансів України щодо продовження строку погашення майже 20 млрд доларів міжнародних облігацій на два роки: “Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту”, — заявили в S&P

Зазначається, що у Fitch Україні знизили рейтинг України до обмеженого дефолту. Водночас рейтинг усіх випусків облігацій з переддефолтного рівня до завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями. Також згідно з рейтингом S&P, Україна отримала оцінку вибіркового дефолту.

У Fitch зауважили, що коли набуде чинності постанова щодо реструктуризації боргу, агентства зможуть підвищити рейтинг України.