Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила кредитування ВПО з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні.
З 2021 року Держмолодьжитло та кредитна установа KfW успішно реалізують в Україні доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.
Упродовж цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування Уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.
“Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади” – зазначила Ірина Верещук.
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