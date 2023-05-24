Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 мільйонів євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила кредитування ВПО з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні.

З 2021 року Держмолодьжитло та кредитна установа KfW успішно реалізують в Україні доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.

Упродовж цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування Уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.

У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.

“Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади” – зазначила Ірина Верещук.