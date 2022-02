Про це повідомляє Bloomberg.

Через те, що Росія є основним постачальником енергоресурсів в Європу, перебої у постачанні газу чи нафти першою чергою ймовірно торкнуться німецьких компаній. Наприклад, Volkswagen AG, Siemens AG і BASF SE та фондових ринків Німеччини. Також постраждає європейський виробник шин Pirelli & C. SpA, зазначають в одній із найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group Inc.

Водночас у компанії Amundi, яка спеціалізується на управлінні активами, припускають, що через російсько-український конфлікт не мало постраждають східноєвропейські ринки, зокрема польські.

Попереджають про ризики й в одному з найбільших банків світу JPMorgan Chase & Co. Зазначається, що можуть постраждати німецька компанія з виробництва пакувань Verallia Deutschland, англійська компанія Eurasia Mining Plc та австрійська нафтосервісна компанія Petro Welt Technologies.

Згідно з інформацією американського банківського холдингу Morgan Stanley від ескалації конфлікту ймовірно постраждають азійські компанії, що ведуть торгівлю з Росією, наприклад Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co, та CCL Products India Ltd. Проблеми можуть не оминути й швейцарську компанію Coca-Cola HBC AG.

Як повідомляють аналітики холдингу, австрійський Raiffeisen Bank International AG — перший європейський банк, який наразі виділяє кошти, аби впоратися з наслідками кризи. Адже 19% виторгу банку залежить від Росії.

Однак, у Goldman стверджують, що заробити на можливому зростанні цін енергоносіїв можуть європейські нафтогазові компанії, як французька TotalEnergies SE та норвезька Equinor ASA. Також російський ритейлер “Магніт”, цифровий банк TCS Group і ПАТ “Лукойл”.