У січні 2020 року міжнародні золотовалютні резерви України зросли майже на 1 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

“Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 292,8 млн дол. США (в еквіваленті)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у січні вони зросли на 3,9 %, сягнувши найвищого рівня з листопада 2012 року.

“Збільшення міжнародних резервів у січні зумовлене як успішним розміщенням урядом єврооблігацій, так і операціями Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку”, – пояснили в НБУ.

Зокрема, наприкінці січня уряд розмістив облігації зовнішньої державної позики на 1 250,0 млн євро. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 656,1 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 602,2 млн дол. США – на виконання зобов’язань за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті.

При цьому, протягом січня на ринку спостерігалася дещо менша пропозиція валюти з боку експортерів через значні обсяги отриманого ними відшкодування ПДВ і певна активізація імпортерів після святкових розпродажів. Проте, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили у січні обсяги продажу на 98,0 млн дол. США.

У регуляторі наголосили, що такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.