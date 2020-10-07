Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 8,7 % та станом на 1 жовтня за попередніми даними становили 26 525,7 млн дол. США (в еквіваленті).

Про це повідомили у Національному банку України.

Загалом динаміку резервів упродовж вересня визначали операції уряду з управління державним боргом, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів.

Так, загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 2 211,7 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення єврооблігацій (ОЗДП), 417,4 млн дол. США – на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 445,0 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 111,9 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, що міжнародні резерви Національного банку України за вересень 2019 року скоротилися майже на $ 580 млн і станом на 1 жовтня склали $ 21 437,7 млрд. У вересні 2018 року міжнародні резерви також скорочувалися.