Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
“Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку ($23 млрд в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що збільшити міжнародні резерви загалом на $4,5 млрд за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка обумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання та стійким припливом іноземного капіталу в країну. Нарощування міжнародних резервів відбулося в рік проведення подвійних виборів та здійснення пікових виплат за зовнішнім державним боргом, що є додатковим свідченням зміцнення макрофінансової стабільності в країні.
Крім того, за підсумками року чиста купівля валюти НБУ сягнула $7,9 млрд , що є найвищим показником за останні 14 років.
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