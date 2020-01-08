За підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% і на 1 січня 2020 року сягнули $25,3 млрд (в еквіваленті).

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

“Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку ($23 млрд в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшити міжнародні резерви загалом на $4,5 млрд за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка обумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання та стійким припливом іноземного капіталу в країну. Нарощування міжнародних резервів відбулося в рік проведення подвійних виборів та здійснення пікових виплат за зовнішнім державним боргом, що є додатковим свідченням зміцнення макрофінансової стабільності в країні.

Крім того, за підсумками року чиста купівля валюти НБУ сягнула $7,9 млрд , що є найвищим показником за останні 14 років.