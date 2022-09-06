За підсумками серпня міжнародні резерви України збільшилися на 13,6%, станом на 1 вересня 2022 року вони становили 25 436 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У серпні міжнародні резерви України збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.

У НБУ назвали три основні чинники, які протягом серпня визначали динаміку міжнародних резервів.

Перший чинник – отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом. Валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в серпні становили 4 788,4 млн доларів. Серед них: 3 030,9 млн доларів надійшли від Сполучених Штатів Америки; 1 015,6 млн доларів – від Європейського Союзу; 349,3 млн доларів – від уряду Канади; 205,6 млн доларів – від уряду Італії; 99,6 млн доларів – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) й 87,4 млн доларів – від інших кредиторів.

“Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн доларів. З них 165,4 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн доларів – на обслуговування ОВДП”, – йдеться у повідомленні НБУ. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн доларів.

Другий чинник – операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Національний банк продав на валютному ринку 1 641,4 млн доларів та викупив до резервів – 311,7 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від’ємним і становило 1 329,7 млн доларів.

Обсяг продажу валюти Національним банком у серпні є дещо вищим, ніж в липні, але суттєво нижчим за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні. Продаж валюти центральним банком зменшився завдяки коригуванню офіційного курсу гривні до долара США 21 липня 2022 року до рівня 36,57 грн за 1 долар США.

Третій чинник, який сприяв зростанню міжнародних резервів України – переоцінка фінансових інструментів. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 16,4 млн доларів.

“Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку”, – пояснили в НБУ.

Довідка. Сальдо — різниця між надходженнями і витратами за певний проміжок часу.