Міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі (Афганістан) сьогодні вранці відновив роботу.

Про це повідомили в Білому домі.

Аеропорт охороняють 3,5 тисячі американських військових. Генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що до кінця дня кількість військових збільшиться до 4 тисяч. Мета – аби з аеропорту Кабула вилітав один рейс на годину.

За вчорашній день, 16 серпня, з Афганістану вдалося евакуювати 700 осіб. Серед них – 150 американських громадян.

Рейси в аеропорту вдалося відновити тільки після того, як військові випровадили з території злітно-посадкової смуги людей, які намагались залізти в літаки, аби залишити країну.

Тепер звідти відлітають та приземляються літаки.

За інформацією Пентагону, з аеропорту Кабулу вилітають американські військові літаки та деякі цивільні рейси.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.