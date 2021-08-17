Про це повідомили в Білому домі.
Аеропорт охороняють 3,5 тисячі американських військових. Генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що до кінця дня кількість військових збільшиться до 4 тисяч. Мета – аби з аеропорту Кабула вилітав один рейс на годину.
За вчорашній день, 16 серпня, з Афганістану вдалося евакуювати 700 осіб. Серед них – 150 американських громадян.
Рейси в аеропорту вдалося відновити тільки після того, як військові випровадили з території злітно-посадкової смуги людей, які намагались залізти в літаки, аби залишити країну.
Тепер звідти відлітають та приземляються літаки.
За інформацією Пентагону, з аеропорту Кабулу вилітають американські військові літаки та деякі цивільні рейси.
У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.
Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.
Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- Президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.
- Повну хронологію захоплення Афганістану представниками “Талібану” читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест та Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій.
- Про те, як зміниться життя в Афганістані після приходу талібів до влади — в матеріалі Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалося та що далі.