Про це сьогодні поінформували в пресслужбі “Укренерго”.

“Арбітражний суд в Парижі (Франція) 16 липня 2020 року розпочав розгляд справи щодо незаконного захоплення Російською Федерацією (РФ) інфраструктурних об’єктів НЕК “Укренерго” на території АР Крим”, – зазначається в повідомленні.

Провадження у справі ведеться відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Місцем розгляду справи було визначено місто Париж.

У межах справи “Укренерго” вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року (а саме за захоплення під час незаконної анексії Криму магістральних мереж та інших об’єктів, що належать “Укренерго”). Також у вимоги входить компенсація збитку від незаконної експропріації інвестицій “Укренерго” в Криму.

“Станом на сьогодні арбітражний суд відмовив російській стороні у клопотанні щодо можливості подати запит на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як НЕК “Укренерго” буде подано до суду свою розгорнуту позовну заяву”, – йдеться в повідомленні.

Вартість активів “Укренерго”, за якими подано позов, буде встановлена після проведення оцінки.

Інтереси “Укренерго” в суперечці з Росією представляє міжнародна юридична фірма LALIVE зі штаб-квартирою у Швейцарії. Вона має великий міжнародний досвід в галузі енергетики й гірської промисловості (і зокрема успішний досвід підтримки позовів українських компаній до РФ у зв’язку з експропріацією активів).