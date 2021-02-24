22-25 квітня в Одесі всьоме відбудеться єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії Odesa Photo Days. Після екстреного й успішного переходу до онлайн-формату у 2020 році подія повертається в офлайн з темою “Ламаючи стіну”.

“Із початком пандемії нас усіх розділив новий різновид “четвертої стіни” — екрани різних гаджетів віддалили нас від фізичного проживання людського спілкування. Що тепер розмежовує ця стіна?” — розшифровують тему організатори. Повний текст концепції читайте на сайті фестивалю. Цьогорічний візуальний стиль розробляла дизайнерка Ольга Зарко.

Головна виставка “Хто поруч з тобою” експонуватиметься у Музеї сучасного мистецтва Одеси. У ній братимуть участь 10 авторів з 7 країн, у тому числі троє — з України. Повний список учасників та міжнародне журі, що їх обрало, опубліковані на сайті Odesa Photo Days.

“Цьогоріч ми зосередилися на виставковій програмі та вечірніх фотопоказах — це формати, які дозволять дотримуватися соціальної дистанції та інших вимог карантинного часу. Більшість подій відбуватимуться просто неба. Використовуючи досвід минулого року, ми плануємо провести одну чи кілька подій онлайн з іноземними учасниками“, — розповідає Катерина Радченко, кураторка та директорка Odesa Photo Days.

До програми 2021 року перейшли виставки, які мали відбутися минулоріч — виставка міжнародної дослідницької платформи PH Room в Муніципальному музеї приватних колекцій Блещунова та ретроспективна експозиція литовської фотографії в галереї Invogue Art. У рамках Odesa Photo Days Festival 2021 також планується відкрити ще три виставки, у тому числі — в публічному просторі міста.

Під час вечірніх фотопоказів, крім кураторських підбірок від міжнародних партнерів, будуть представлені результати двох всеукраїнських фотоконкурсів — четвертого опен колу для підлітків Future Photo Days, а також вперше оголошеного Female Ukrainian Photography.

Довідка

Odesa Photo Days — єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії та освітня платформа. Фестиваль проходить щорічно у квітні в Одесі, Україна з 2015 року. Програма включає виставки, вечірні фотопокази, лекції художників та кураторів, портфоліо-рев’ю, презентацію фотопроєктів у форматі “Відкритий мікрофон”. Між фестивалями команда Odesa Photo Days проводить виставкові проєкти та освітні заходи як в Україні, так і закордоном. Учасники Європейської фотоплатформи “Паралель”.

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Валерія Шевченко

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