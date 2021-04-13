У зв’язку із важкою епідемситуацією в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії Odesa Photo Days змінює дати проведення і відбудеться 21-23 травня 2021 року в Одесі.

Усі виставки відкриються у квітні-травні, одразу після послаблення карантину в Одесі. Про початок їхньої роботи фестиваль повідомить окремо. Інші заплановані події відбудуться 21-23 травня просто неба або у великих приміщеннях з дотриманням карантинних вимог. Оновлена програма буде опублікована наступного тижня.

“Ми сподіваємося, що за місяць ситуація стабілізується, і наші гості зможуть безпечно відвідати фестиваль. Вперше під час Odesa Photo Days відбуватимуться фінісажі виставок, а не відкриття. Ситуація змушує нас адаптуватися та експериментувати”, — розповідає Катерина Радченко, кураторка та директорка Odesa Photo Days Festival.

Нагадаємо, що цьогорічна тема Odesa Photo Days Festival — “Ламаючи стіну”.

Головна виставка “Хто поруч з тобою” була сформована минулоріч та експонуватиметься у Музеї сучасного мистецтва Одеси. У ній беруть участь 10 авторів з 7 країн, серед них троє — з України. Повний список учасників та міжнародне журі відкритого конкурсу опубліковані на сайті Odesa Photo Days.

До програми 2021 року також перейшла виставка “Переосмислюючи архів” міжнародної дослідницької платформи PH Room в Одеському муніципальному музеї приватних колекцій Блещунова. У галереї Invogue Art експонуватиметься кураторський проєкт Даріуса Вайчекаускаса “Втрачений час” (Литва). У рамках Odesa Photo Days Festival 2021 також планується відкрити ще дві виставки, зокрема у публічному просторі міста.

Під час вечірніх фотопоказів, крім кураторських підбірок від міжнародних партнерів, будуть представлені результати двох всеукраїнських фотоконкурсів — четвертого опен колу для підлітків Future Photo Days, а також вперше оголошеного Female Ukrainian Photography.

Довідка

Odesa Photo Days — єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії та освітня платформа. Фестиваль проходить щорічно у квітні в Одесі, Україна з 2015 року. Програма включає виставки, вечірні фотопокази, лекції художників та кураторів, портфоліо-рев’ю, презентацію фотопроєктів у форматі “Відкритий мікрофон”. Між фестивалями команда Odesa Photo Days проводить виставкові проєкти та освітні заходи як в Україні, так і закордоном. Учасники Європейської фотоплатформи “Паралель”.