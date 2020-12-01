PHOTO KYIV – головна щорічна подія в сфері мистецтва, що присвячена фотографії, відбуватиметься онлайн з 2 до 20 грудня 2020.

Перехід в онлайновий формат надає нові можливості як для галерей та незалежних фотографів, так і для партнерів PHOTO KYIV.

Необмежена кількість відвідувачів з усього світу має можливість потрапити на ярмарок безпечно для здоров’я, не порушуючи соціальну дистанцію. Завдяки онлайн-платформі PHOTO KYIV актуальне фотографічне мистецтво завжди у вас у руках. Це дуже спрощує механізм покупки для тих, хто не любить гаяти час на балачки. Ярмарок буде працювати цілодобово, а це означає, що поціновувачі фотографії зможуть відвідати віртуальні стенди у будь-який зручний час на сайті фестивалю https://photokyivfair.com/

Цього року фотографічний ярмарок пройде на платформі Pangram. Це мистецький онлайновий простір, в якому PhotoKyiv презентуватимуть фотографії авторів з України, Германії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Польщі та Бельгії. А також, будуть представлені віртуальні стенди галерей: Apart11, 5.6, Maria Claudia Réseau d’Art, NewNow Gallery, Київська Школа Фотографії, MYPH, MSG ART SPACE, ABRAMOVYCH.ART, Галерея Карась.

Крім виставкової програми, PHOTO KYIV презентує 3 спецпроєкти. Фокус двох з них – в об’єктиві жінки, це “Women’s eye” (кураторка Кароль Глозе-Піду) та перший груповий проєкт Організації Жінок Фотографинь України (кураторка Анна Мельникова). Це стало можливим завдяки підтримці Посольства Швейцарії в Україні та Посольства Федеративної Республіки Німеччина у Києві. Ще один спецпроєкт, присвячений пам’яті видатного українського фотографа Віктора Марущенка.

Завдяки підтримці Посольства Швейцарії в Україні та Посольства Федеративної Республіки Німеччина також планується освітня програма, яка включає лекції в реальному часі в форматі відеоконференцій, дискусії та презентації фотокниг.

Програма PHOTO KYIV 2020 буде насичена, тому плануйте свій графік, щоб успішно поповнити або почати арт-колекцію актуальним фотографічним мистецтвом від 100 євро, відібраним експертною комісією PHOTO KYIV 2020.

Відвідати подію тепер можна безкоштовно.

З повною програмою PHOTO KYIV 2020 можна ознайомитися на сайті https://photokyivfair.com/