Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на судові документи.

Головний прокурор країни Карім Хан та невизнаний президент Ніколас Мадуро підписали “Лист про взаєморозуміння” для сприяння співпраці та взаємодопомоги “з метою притягнення до відповідальності за злочини”.

Попередній розгляд справи у суді розпочали ще у січні 2018 року. Протягом майже трьох років суд визначав, чи заслуговує об’єкт позову детального розгляду.

До цього ООН звинуватила сили безпеки Венесуели у використанні надмірної сили та затриманні тисяч людей протягом кількох місяців, коли люди виступали проти уряду Мадуро. Внаслідок сутичок тоді загинуло понад 120 осіб.

“Прокурор Міжнародного кримінального суду завершив попередній розгляд ситуації в Венесуелі та вирішив, що потрібно розпочати розслідування для встановлення істини відповідно до Римського статуту”, – пояснили в листі.

Але чинна влада Венесуели вважає, що такі звинувачення потрібно розслідувати з огляду на позиції інститутів всередині країни.

“Двері Венесуели відчинено, тому що ми хочемо правди, тому що ми хочемо справедливості, тому що ми хочемо ставати кращими, тому що Венесуела гарантує справедливість”, – сказав з цього приводу Мадуро.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо сказав з цього приводу, що чекатиме на рішення суду. Його, як лідера країни, підтримали представники десятків інших держав.

“Офіційний початок розслідування злочинів проти людства Міжнародним кримінальним судом підтверджує право на правосуддя, що обіцяли жертвам протестів та їх родинам”, – написав з цього приводу Гуайдо.