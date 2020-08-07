У програмі заходу: поетичні читання, дискусії та презентації нових книжок, які побачать світ у видавництві “Меридіану” спеціально до фестивалю. Серед них – поетичні збірки “Naked One” Юрія Іздрика й “За такі гріхи Бог ще подякує” Тані Малярчук, а також прозові – “малий український роман” Андрія Любки й “Порт Житана” Олеся Ільченка.

Фокусна тема цьогорічного фестивалю – “Слідами Целана”.

“Через пандемію та карантин, – розповідає його директорка Євгенія Лопата, – ми змінили концепцію фестивалю з проведення подій у місцях, пов’язаних із життям і творчістю Пауля Целана, на безпечний для нашої аудиторії формат. Тож тепер проведемо заходи у Літньому театрі в парку імені Т. Шевченка та у Центральному Палаці культури (ІІІ поверх), щоб розсадити публіку на безпечній відстані й, звичайно, під час подій дотримуватимемося усіх вимог щодо проведення заходів в умовах карантину. Для гостей фестивалю ми все ж організуємо серію екскурсій целанівськими Чернівцями”.

Учасниками цьогорічного MERIDIAN CZERNOWITZ стануть близько 20 митців із 5 країн. Зокрема: Маттіас Бут, Нора Боссонг, Ульріке Альмут Зандіг (Німеччина); Ріхард Валл (Австрія); Інгрід Фіхтнер, Рольф Германн (Швейцарія); Тал Нітзан (Ізраїль). Із українських авторів на фестивалі виступлять: Юрій Андрухович, Таня Малярчук, Сергій Жадан, Софія Андрухович, Андрій Любка, Юрій Іздрик, Петро Рихло, Марк Бєлорусець, Олександр Бойченко, Броніслав Тутельман.

Вхід на всі події вільний. Заходи супроводжуватимуться перекладом німецькою та українською мовами.

Фестиваль відбувається у рамках проєкту “Пауль Целан 100. Меридіан великого майстра німецької мови: Чернівці-Париж-Вічність” за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини в рамках програми “Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного партнерства та в Росії” в кооперації зі спілкою Freie Ukraine Braunschweig e.V. Це останній етап проєкту, дві попередні частини якого відбулися у 2018-2019 рр.

#CivilSocietyCooperation