Із 4 по 6 вересня у Чернівцях триватиме ХІ Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ. Головна мета заходу – повернення Чернівців на культурну мапу Європи й розвиток діалогу між сучасними українськими поетами та їх зарубіжними колегами.

В умовах жорсткого карантину та внесення Чернівців до “червоної зони” реалізувати це видається непростим завданням. Тому організатори вирішили дещо змінити формат заходу задля безпеки його учасників, гостей і жителів міста. Отож фестиваль відбудеться онлайн. Усі події транслюватимуться на офіційній сторінці Meridian Czernowitz у Facebook та сторінці нашого медіапартнера Суспільне: Буковина.

У програмі фестивалю: поетичні читання, дискусії та презентації п’яти нових книжок, що побачать світ у видавництві “Меридіану” спеціально до фестивалю. Серед них – поетичні збірки “NAKED ONE” Юрія Іздрика, “За такі гріхи Бог ще подякує” Тані Малярчук, поема-трактат Володимира Гаряїва “Метафізичний реквієм”, а також прозові – “малий український роман” Андрія Любки й “Порт Житана” Олеся Ільченка. Фокусна тема цьогорічного фестивалю – “Слідами Целана”.

Учасниками MERIDIAN CZERNOWITZ стануть близько 30 митців із 5 країн. Зокрема: Маттіас Бут, Нора Боссонг, Ульріке Альмут Зандіг, Надя Кюхенмайстер (Німеччина); Ріхард Валл (Австрія); Інгрід Фіхтнер, Рольф Германн (Швейцарія); Тал Нітзан, Яель Глоберман (Ізраїль); Юрій Андрухович, Таня Малярчук, Сергій Жадан, Святослав Вакарчук, Софія Андрухович, Андрій Любка, Юрій Іздрик, Олесь Ільченко, Петро Рихло, Марк Бєлорусець, Олександр Бойченко та ін. Усі виступи можна буде переглянути онлайн, а за участю українських письменників відбудуться автограф-сесії та неформальне спілкування біля пам’ятника (не)відомому поету (вул. О. Кобилянської, 51) з дотриманням усіх карантинних норм.

Програма фестивалю: http://www.meridiancz.com/prohrama-festyvaliu-2020/

Фестиваль відбувається у рамках проєкту “Пауль Целан 100. Меридіан великого майстра німецької мови: Чернівці-Париж-Вічність” за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини в рамках програми “Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного партнерства” в кооперації зі спілкою Freie Ukraine Braunschweig e.V. Це останній етап проєкту, дві попередні частини якого відбулися у 2018-2019 рр. #CivilSocietyCooperation.

Фінансові та організаційні партнери фестивалю:

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини #CivilSocietyCooperation, Посольство Німеччини в Україні, Літературний целанівський центр, Канадійський благодійний фонд “Українсько-єврейська зустріч”, Культурний фонд Pro Helvetia (Швейцарія), Посольство Швейцарії в Україні, Федеральний уряд землі Карінтія, Товариство Георга Дроздовського, Австрійський культурний форум, “Видавництво 21”, Німецький культурний центр “Gedankendach”, спілка Freie Ukraine Braunschweig e.V., Центр “Апріорі”.

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