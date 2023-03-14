Відповідальність за злочин агресії має бути забезпечена шляхом створення з цією метою спеціального трибуналу. Відтак, Україна та Ісландія продовжуватимуть співпрацювати задля створення спеціального трибуналу на двосторонньому рівні.

Про це йдеться у спільній заяві міністерки закордонних справ Ісландії, голови Комітету міністрів Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з нагоди візиту Голови Комітету міністрів до Києва.

“Ми продовжуємо працювати разом задля реальної відповідальності агресора та справедливості для жертв російської агресії проти України. Наше послання Росії: світ спостерігає за вами, і ви будете притягнуті до відповідальності”, – мовиться у заяві.

А також зазначається, що створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України (МЦАП) з метою координації розслідування, збирання та зберігання доказів для майбутніх судових процесів, який буде пов’язаний з існуючою Об’єднаною слідчою групою за підтримки Євроюсту, є важливим кроком на шляху до забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України. Україна та Ісландія підтримують створення Центру та його діяльність.

У заяві наголошується, що Росія зобов’язана забезпечити повне відшкодування за збитки, втрати або пошкодження, завдані її протиправними діями. Права жертв мають бути забезпечені за допомогою всеохоплюючого механізму відшкодування. Зокрема, він має включати створення міжнародного реєстру для фіксації та документування доказів і звернень стосовно відшкодування збитків, втрат або пошкоджень, комісії з розгляду звернень і відповідного фонду.

“Першим кроком у забезпеченні всеохоплюючого відшкодування може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи. Ми вітаємо кроки, які вже були зроблені для розробки модальностей такого реєстру”, – підкреслили очільники МЗС України та Ісландії у своїй спільній заяві.

Зокрема додали, що на четвертому саміті глав держав та урядів Ради Європи, який відбудеться в Рейк’явіку 16-17 травня, питання підтримки України та відповідальності посідатимуть важливе місце на порядку денному.

“Міжнародно-правова реакція на неспровоковану, незаконну та невиправдану військову агресію Росії проти України є вкрай необхідною. Відповідальність за агресію має бути забезпечена у терміновому порядку. Притягнення винних до відповідальності певною мірою забезпечує справедливість для жертв та їхніх близьких. Безкарність дає надію злочинцям, змушує жертв мовчати й підриває перспективи миру та прав людини. Безкарність в будь-якій конкретній справі надсилає неправильний сигнал усім”, – мовиться у заяві.