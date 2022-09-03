Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні заявив, що його організація досі чекає на доступ до тисяч українських військовополонених, зустрітися з якими поки що не вдалося.

Про це Роберт Мардіні розповів BBC News Україна.

За словами Мардіні, представники Червоного Хреста вже відвідали сотні українських та російських полонених, але про долю багатьох інших військовополонених організація не має жодної інформації.

Також він зазначив, що обидві сторони конфлікту зобов’язані надавати доступ до військовополонених відповідно до правил Женевських конвенцій. За словами Мардіні, представники Червоного Хреста досі не змогли зустрітися з двома тисячами військовополонених, які здалися російським військам після штурму маріупольського заводу “Азовсталь”.

“Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяв безпечному виходу українських захисників з “Азовсталі”, ми зареєстрували всіх перед тим, як вони потрапили у полон, з розумінням, що зможемо їх відвідати. Але тепер ми гадки не маємо, що з ними. Доступ до всіх, кого ми зареєстрували та чиї особисті дані ми маємо, є абсолютним пріоритетом Червоного Хреста”, – розповів генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні.

Раніше у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку оборонців Маріуполя, котрі, відповідно домовленостей, залишили територію заводу “Азовсталь” та опинились у полоні росіян, оскільки “це не в їхніх силах”.

МКЧХ у ролі нейтрального посередника сприяли безпечному виходу воїнів із заводу “Азовсталь” у координації “зі сторонами конфлікту”.

Це було зроблено за умови, що пізніше МКЧХ буде дозволено відвідати цих військовополонених – відповідно до норм міжнародного гуманітарного права (МГП) – щоб перевірити їхній стан і допомогти їм підтримувати зв’язок зі своїми родинами.

Довідка. Женевські конвенції — міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів. Третя Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими є одним із чотирьох договорів Женевських конвенцій.