Про це повідомляє пресслужба “Вікі любить пам’ятки”.

За словами оргкомітету, у 2021-му в конкурсі взяли участь понад 25 тисяч світлин та відео пам’яток культури України. Та найкращими журі обрало світлини пам’яток у Києві, Севастополі та Закарпатській, Харківській, Луганській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Хмельницькій областях.

“Ми хочемо як проілюструвати статті про вітчизняну культурну спадщину у Вікіпедії, так і привернути увагу до стану збереженості пам’яток. Серед учасників та учасниць — професійні фотографи, краєзнавці, а часто це просто небайдужі до збереження культурної спадщини люди. Приємно, що десятка найкращих фото, які представляють Україну на міжнародному етапі, дуже різноманітна — від Києва до невеликого села на Луганщині, від мостів у Карпатах до давніх руїн Севастополя”, – наголосив член оргкомітету конкурсу Микола Козленко.

Перше місце – Катерина Поліщук, аерофото Ужгородського кафедрального собору

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Друге місце – Катерина Поліщук, аерофото Успенського собору у Харкові

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Третє місце – Андрій Шейко, світлина церкви Різдва у селі Новобіла Луганської області

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Четверте місце – Сергій Демченко, світлина костелу святого Миколая у Києві

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

П’яте місце – Сергій Зисько, світлина палацу у Підгірцях у Львівській області

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Шосте місце – Андрій Мозоль, світлина церкви святої Параскеви у селі Олександрівка Закарпатської області

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Сьоме місце – Олександр Мальон, аерофото залізничних кам’яних мостів у Ворохті Івано-франківської області

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Восьме місце – Вікторія Роговенко, світлина «Базиліки 1935 року» у Севастополі

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

Дев’яте місце – Костянтин Брижниченко, аерофото Одеського національного академічного театру опери та балету

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine

 Десяте місце – Сергій Зисько, панорама блакитної кімнати у палаці Самчики Хмельницької області

Фото: Wiki Loves Monuments Ukraine