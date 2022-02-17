Про це повідомляє пресслужба “Вікі любить пам’ятки”.

За словами оргкомітету, у 2021-му в конкурсі взяли участь понад 25 тисяч світлин та відео пам’яток культури України. Та найкращими журі обрало світлини пам’яток у Києві, Севастополі та Закарпатській, Харківській, Луганській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Хмельницькій областях.

“Ми хочемо як проілюструвати статті про вітчизняну культурну спадщину у Вікіпедії, так і привернути увагу до стану збереженості пам’яток. Серед учасників та учасниць — професійні фотографи, краєзнавці, а часто це просто небайдужі до збереження культурної спадщини люди. Приємно, що десятка найкращих фото, які представляють Україну на міжнародному етапі, дуже різноманітна — від Києва до невеликого села на Луганщині, від мостів у Карпатах до давніх руїн Севастополя”, – наголосив член оргкомітету конкурсу Микола Козленко.